Спортивні події на вихідних у Львові

СпортМарічка Кулачковська, 22 грудня, 17:51 1230

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Засніженими підйомами, велотреком і спортзалами проляже спортивний шлях цього вікенду. Вихідними у Львові змагатимуться майстри кіокушинкай карате, армспорту та велоумільці. А в області на старт виходитимуть швидкі та озброєні біатлоністи.

Точкою відліку спортивного вікенду стане велотрек СКА. Там обидва вихідні велосипедисти налягатимуть на педалі на обласній першості.

У той же час найкращих з-поміж себе визначатимуть майстри армспорту. Локація стартів – Ліцей дизайну та будівництва на вул. Пимоненка.

У неділю біатлоністи докладатимуть зусиль на чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Змагатимуться у селі Яворів Турківського району.

Того ж дня палац спорту «Галичина» прийме турнір із кіокушинкай карате. На татамі атлети боротимуться за Кубок України.

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Спортивні події на вихідних у Львові ZAXID.NET
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