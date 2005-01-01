Спортивні події на вихідних у Львові

У Львові фехтувальники-кадети схрестили зброю за путівки на чемпіонат України

Управління спорту розповіли, які масштабні змагання відбудуться у Львові в 2018-му

Спортивні атракції відбудуться на Львівщині уже завтра чи післязавтра. Цього вікенду атлети гасатимуть на лижах та стрибатимуть на акробатичній доріжці. Прокласти спортивний маршрут допоможе наша постійна рубрика.

Розпочнуться спортивні вихідні у спортзалі Дрогобича. Там у суботу дорослі атлети змагатимуться на обласній першості зі стрибків на акробатичній доріжці.

В обидва вихідні у Тисовці на Львівщині відбуватимуться міжнародні рейтингові змагання із лижних перегонів. У суботу заплановані забіги класичним стилем, у неділю ‒ спринт.

У тому ж місці в ті ж дні таборуватиме на тренувальних зборах національна команда зі спортсменів з вадами слуху. Закладатимуть фундамент виступів на Дефлімпійських іграх.