Спортивні події на вихідних у Львові

СпортМарічка Кулачковська, 19 січня, 20:40 3180

Відео до теми

Цього вікенду спортсмени будуть використовувати зиму на повну. В області гасатимуть на лижах та гратимуть у хокей. А в місті волейболісти будуть змагатися за національний трофей.

На старті вихідних спортсмени стануть на лижі. У суботу в Тисовці відбудеться одна із гонок чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Змагатимуться вільним стилем.

В обидва вихідні львівські «Кажани» боротимуться за волейбольний Кубок України. У Палаці спорту «Галичина» прийматимуть «Вінницю-1».

А у Новояворівську в суботу точитиметься протистояння на льоду. Хокейні «Галицькі леви» зустрінуться із «Білим Барсом» із Білої Церкви.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Відео до теми

Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук