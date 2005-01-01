Спортивні події на вихідних у Львові

Рівненський «Верес» полетів на збори до Туреччини

Українські «снайпери» у Львові готуються до чемпіонату Європи

Цього вікенду спортсмени будуть використовувати зиму на повну. В області гасатимуть на лижах та гратимуть у хокей. А в місті волейболісти будуть змагатися за національний трофей.

На старті вихідних спортсмени стануть на лижі. У суботу в Тисовці відбудеться одна із гонок чемпіонату України серед юнаків та дівчат. Змагатимуться вільним стилем.

В обидва вихідні львівські «Кажани» боротимуться за волейбольний Кубок України. У Палаці спорту «Галичина» прийматимуть «Вінницю-1».

А у Новояворівську в суботу точитиметься протистояння на льоду. Хокейні «Галицькі леви» зустрінуться із «Білим Барсом» із Білої Церкви.