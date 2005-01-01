Спортивні події на вихідних у Львові

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Озброєні гвинтівками, булавами, обручами та власними силами. Спортсмени цими вихідними не відпочиватимуть. У Львові демонструватимуть вміння каратисти та гімнастки. Останні подихи зими будуть використовувати санкарі, а в області вийдуть на старт біатлоністи.

Стартує спортивний вікенд зі змагання юних грацій. У суботу та неділю гімнастки змагатимуться на міжнародному турнірі «Кришталеві булави». Відбуватиметься турнір у спорткомплексі на Уласа Самчука, 14.

У суботу використають сніжну весну санкарі. Юнаки та дівчата відточуватимуть майстерність на Кубку фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Боротьба точитиметься на трасі на вулиці Остроградських.

У суботу та неділю місто прийме масштабний турнір із карате «International Lviv Cup». Атлети виходитимуть на татамі на велотреку СКА по вул. Клепарівській.

Активно проведуть вікенд й біатлоністи в Новояворівську. В обидва вихідні вони змагатимуться у швидкості та влучності на чемпіонаті Львівщини.