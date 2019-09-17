Споживчі настрої українців сягнули найвищого за 10 років рівня

ЕкономікаАндрій Стець, 17 вересня7790

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Споживчі настрої українців сягнули найвищого за 10 років рівня
фото ілюстративне
Споживчий оптимізм громадян знаходиться на рівні 2004–2008 років

Індекс споживчих настроїв (ІСН) в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем зріс на 7,6 пункта – до 95,6 за 200-бальною шкалою, повернувшись на рівень до кризи 2008 року. Про це свідчать дані дослідження Info Sapiens.

«ІСН громадян віком від 16 років склав 95,6, а в групі 16-59 років – 101. Такі рівні ІСН спостерігали в Україні в період 2004-2008 рр. (до серпня 2008 року), а потім у квітні-червні 2010 року», – йдеться у дослідженні.

Як повідомляється, індекс поточного становища (ІПС) виріс на 6,6 пункта – до 83,5, у тому числі індекс поточного особистого матеріального становища - на 6,9 п., до 77,4, індекс доцільності великих покупок - на 6,3 п., до 89,6.

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Індекс економічних очікувань (ІЕО) в серпні підскочив 8,3 п. і склав 103,6, у тому числі індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж року виріс на 7,4 п. - до 106,9, а протягом найближчих п'ять років – одразу на 10 п., до 109,6. Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища додав 7,4 п. – до 94,3.

Одночасно серпневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився порівняно з липнем на 3,3 п. – до 111,1, а індекс інфляційних очікувань знизився на 3,9 п. – до 173,2.

Також трохи покращився індекс девальваційних очікувань у найближчі три місяці - на 0,7 п., до 128,8.

До слова, ІСН у липні 2019 року порівняно з червнем виріс на 5,5 п. – до 88 за 200-бальною шкалою, ставши найвищим показником із серпня 2013 року.

Визначення споживчих настроїв в Україні проводиться з червня 2000 року. Спочатку його здійснювала компанія GfK Ukraine, а з 2019 року дослідження проводить Info Sapiens за сприяння Dragon Capital. Опитують 1 тис. респондентів.

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