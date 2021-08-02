21 липня 2020 року увага українських і світових медіа прикипіла до Луцька, в якому озброєний чоловік взяв у заручники 13 пасажирів рейсового автобуса «Краснилівка-Берестечко». Вимагаючи від суддів і чиновників визнання того, що вони є «терористами в законі», Максим Кривош утримував заручників 12 годин.

З цього часу минув понад рік. ZAXID.NET розповідає, що відбулося за цей час і коли луцький терорист отримає вирок.

Так, Кривош досі не сидить?!

Луцькому терористу доволі швидко вручили офіційну підозру, передавши справу до суду у лютому 2021 року. Взагалі від моменту затримання Максим Кривош перебуває у СІЗО. Йому час від часу продовжують запобіжний захід, судові засідання Кривош використовує для дивних повідомлень. Так, на останнє засідання, що відбулося 23 липня у Луцькому міськрайонному суді, Кривош приніс плакати з написами «Земляне, освобождайте заложников» та «93% лжи».

На це засідання Кривош прийшов із перебинтованими зап'ястками, наче приховував сліди від спроби самогубства. Втім, журналістам «Суспільного» затриманий пояснив, що це сліди від наручників.

Наразі термін утримання у СІЗО Кривошу продовжили до 20 вересня включно.

Він взагалі осудний?

Так. Перевірка на осудність стала одним із перших кроків у рамках розслідування.

Як йдеться в ухвалі від 5 листопада 2020 року, слідчий СБУ звернувся до суду з клопотанням, щоб помістити Максима Кривоша до психіатричного закладу, в умови, «що виключають його небезпечну поведінку для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи». Раніше під час амбулаторної експертизи спеціалісти вирішили, що Кривош потребує «динамічного спостереження та додаткового обстеження». Суддя клопотання задовольнив.

Кривоша помістили у Львівську обласну клінічну психіатричну лікарню на два місяці. У апеляційному судді адвокат намагався оскаржити це рішення, втім, суд його відхилив. Водночас у психіатричній лікарні ніяких відхилень у Кривоша не виявили. Його визнали осудним і повернули у Луцький слідчий ізолятор.

Сам він що робить?

Схоже, що сам Максим Кривош хоче перетворити судовий процес на шоу. В принципі, він так і заявив ще на одному з підготовчих засідань. «Оскільки, він не може бути апріорі справедливим, наш суд. То я хочу, щоб він був хоча би веселим, щоб ми добре з вами провели час», – заявив Кривош, вимагаючи суду присяжних.

Навіть перше судове засідання, на якому Максиму Кривошу обирали міру запобіжного заходу, перетворилось на своєрідну «прес-конференцію» терориста. Тоді у коментарях медійникам Максим Кривош підтвердив, що спочатку планував захопити Свято-Троїцький собор. Також запевнив, що про скоєне не шкодує.

За рік часу у Луцькому СІЗО Кривош встиг двічі оголосити голодування. Також він змінив двох адвокатів, яких йому запропонувала держава.

Від першого адвоката Сергія Тиможинського Максим Кривош відмовився після трьох місяців співпраці. Це сталось після того, як його захисник дав інтерв’ю. «Розбіжності виявилися у нас після одного з моїх інтерв’ю. Він вважає, що колишній працівник карного розшуку [Тиможинський має на увазі себе] не може захищати такого злочинця, як він», – пізніше пояснив правник ІА Конкурент.

Що стало причиною відмови від другого адвоката, наразі невідомо. Втім, від березня 2021-го Кривоша почав захищати вже третій адвокат.

Справу Кривоша, як він і хотів, розглядатиме суд присяжних у складі семи осіб. Втім, 12 березня один із присяжних попросив про самовідвід, мотивуючи це тим, що раніше він працював у СБУ і був звільнений у запас, що може свідчити про його упередженість. Суд прохання про самовідвід задовольнив.

То коли йому оголосять вирок?

Як розповів ZAXID.NET суддя-спікер Луцького міськрайонного суду Андрій Подзіров, справа вже розглядається по суті, відбулись майже всі допити. «Із 23 потерпілих близько 20 вже були допитані. Після цього буде стадія дослідження письмових речових доказів. Опісля – дебати», – пояснив суддя-спікер. За його словами, якщо справу розглядатимуть з такою ж швидкістю, як зараз, до орієнтовно до кінця цього року Максим Кривош вже може отримати вирок.

На скільки його посадять?

Із офіційно висунутого обвинувачення випливає, що Кривошу загрожує від 15 років ув'язнення до довічного.

Луцькому терористу інкримінують порушення одразу семи статей Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 147 (захоплення та тримання заручників з метою спонукання службових осіб органів державної влади до вчинення певних дій);

ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху);

ч.1 ст. 258 (вчинення терористичного акту);

ч.1 ст. 280 (примушування працівника автомобільного транспорту до невиконання службових обов’язків шляхом погрози вбивством);

ч.1 , 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими пристроями);

ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом);

ст. 348 (замах на вбивство працівника правоохоронного органу);

За це йому загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

Кривош визнає вину?

Це складно. Ще в лютому Максим Кривош заявляв, що не визнає вину «перед судом, системою, владою». Не визнає і ніколи не визнає. І також заявляє, що не розуміє, чому серед постраждалих правоохоронці, в яких під час затримання він кинув гранатою. А от перед заручниками, яких утримував півдоби, відчуває провину, але каже, що це його особиста справа.

Цікаво, що ще на першому засіданні адвокат Максима Кривоша оголосив, що у разі доведення вини його клієнт не буде подавати на апеляцію. За рік думка Кривоша з цього приводу не змінилась, підтвердив він у нещодавньому інтерв’ю виданню УНІАН. «Я сам себе можу захистити, точніше не самого себе, ідею. Яким би не був вирок – все моє. У будь-якому випадку, апеляція писатися не буде. Я вперше про це заявляю, хоча рішення було з самого початку. Мені поблажки суддів не потрібні», – заявив він.

Після теракту Луцьк став безпечнішим?

У день теракту в МВС оголосили про посилення контролю безпеки у дев'яти регіонах країни (Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області).

Втім, вже наступного дня на брифінгу начальник Нацполіції Волині Юрій Крошко заявив, що у зв'язку з коронавірусом поліція і так працює у посиленому режимі, тож додаткових обмежень чи заходів безпеки вводити не будуть.