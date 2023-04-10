У Львові відкрився шопінг-центр «Територія мінімальних цін»

Роздали півтори тисячі подарунків, розмалювали аква-гримом обличчя сотні малюків та пригостили солодкою ватою майже триста ласунчиків. Все це відбулося у перший день квітня у Львові, під час урочистого відкриття шопінг-центру «Територія мінімальних цін» за адресою вул. Богдана Хмельницького 223.

Щоб львів’яни відчули справжнє свято, у торговельному комплексі «Все тут» влаштували багато розваг і активностей. Під українські хіти гостей розважали міми та аніматори-ведмедики, за участь у конкурсах та вікторинах – дарували презенти. Найбільше пощастило пані, яка виграла суперприз у миттєвому розіграші – валізу для подорожей. А за годину вона знов повернулася, щоб ще раз випробувати фортуну. Миттєвий розіграш того дня зробив трохи щасливішими десятки людей.

З нагоди відкриття шопінг-центру для львів'ян організували справжнє свято

Свято із шопінгом поєднали близько 4 тисяч львів’ян та гостей міста. На площі 2 тисячі квадратних метрів кожен знайшов цікавий для себе відділ. Дехто вибирав весняний одяг, інші – купували зимовий із шаленими знижками. Цікавив покупців відділ взуття, яке можна купити в мережі за мінімальними цінами. Діти не могли пройти повз відділ іграшок, де величезний вибір як для малечі, так і для підлітків.

Завдяки величезному торгівельному простору, тут представлений дуже широкий асортимент різноманітних товарів для всієї родини: одяг, взуття, іграшки, галантерея, товари для тварин, дому, відпочинку, навчання та багато іншого. Відвідувачі в захваті від магазину, адже аналогічних у місті немає. До того ж усі, хто робив покупки у день урочистого відкриття магазину, отримали подарунки. Так, 800 покупців, які витратили понад 300 гривень, стали власниками цінних подарунків, а хто менше – отримали купони на знижку на наступні покупки.

800 покупців, які витратили понад 300 гривень, стали власниками цінних презентів

Гості запрошували друзів, влаштовували фотосесії та ділилися враженнями у соцмережах – саме такою й була мета організаторів свята. Окрім іншого, привернути увагу якомога більшої кількості відвідувачів планують великою кількістю товарів. Усього їх тут майже півмільйона, серед яких кожен знайде той, що відповідає інтересам.

Шопінг-центр «Територія мінімальних цін» у Львові – вже 14-й магазин мережі в Україні й до кінця року у місті з’явиться ще один подібний маркет. Також мережа поповниться сімейним магазином в Івано-Франківську, де вже працює один із торгівельних центів «Території мінімальних цін». Ще є магазин у Чернігові, але найбільша кількість торгівельних центрів фірмової мережі працює у Києві, де їх аж 11!

Свято із шопінгом поєднали близько 4 тисяч львів’ян та гостей міста

За 13 років роботи «Територія мінімальних цін» завоювала славу найпопулярнішої мережі шопінг-центрів для всієї родини. Основна фірмова філософія – бути разом з родиною в будь-якій життєвій ситуації та надати кожній із них можливість, незалежно від рівня доходів, мати гарний та стильний вигляд.