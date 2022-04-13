Заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс анонсувала надання Україні зброї більшої дальності

Сполучені Штати готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь середньої дальності, які здатні завдавати ударів по аеродромах на території Росії, повідомила на зустрічі із групою військових оглядачів заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс.

«Так, ми продовжимо розглядати типи засобів, які просять українці, – у плані того, щоб надати їм трохи більше дальності та дистанції», – заявила Хікс у відповідь на запитання про те, чи ббуде готовим Вашингтон вивчати варіант передачі Києву зброї, яка потенційно дозволяє вражати військові аеродроми у Росії, повідомив у середу, 13 квітня, «Голос Америки».

Проте вона застерегла від спроб забігати наперед і не повідомила подробиць про тип озброєнь.

«Поки не буде оголошено про ці пакети, я не хотіла б забігати поперед наших президентських рішень. Проте ми просуваємо ці пакети дуже швидко. І вважаю, ви побачите більше в наступні дні», – сказала Хікс.

У зв'язку з цим, заступницю міністра запитали, чи означають її висловлювання, що США готові розглянути можливість постачання Україні озброєнь більшої дальності, ніж ті, що передавались досі.

«Відповідь – так», – наголосила вона.

Крім того, заступниця міністра оборони США підтвердила, що американська сторона продовжить постачати Україні розвідувальну інформацію.

"Знаємо, що розвідувальна підтримка, яку ми надаємо, є життєво важливою. Українці теж чітко давали це зрозуміти публічно. Ми продовжимо це робити», – зазначила Хікс і додала, що США продовжуватимуть постачання Україні боєприпасів.