Розгортання першої боєготовності американської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році

Військові США планують здійснити в майбутні 18 місяців три контрольних тестові пуски розроблюваних гіперзвукових ракет наземного базування перед постановкою їх на озброєння у 2023 році. Про це повідомив начальник управління Армії США з гіперзвукових розробок генерал-лейтенант Ніл Тергуд, інформує «Інтерфакс-Україна».

«У 2022-му фінансовому році (почався 1 жовтня) будуть три льотні випробування і ще додаткові випробування в 2023 році», – сказав він.

Начальник управління Армії США зазначив, що ці фінальні льотні випробування будуть проводитися безпосередньо бойовими частинами, в які вони надійдуть, а не розробниками.

«Ми дали їм техніку, щоб вони могли вже зараз тренуватися і бути готовими отримати реальні боєкомплекти для стрільби», – зазначив генерал.

За словами Тергуда, це дозволить військовим вже до постановки на озброєння систем бути підготовленими до їх застосування.

Згідно з опублікованими на поточному тижні фото Армії США, перші тягачі з причепами, на яких встановлені контейнери для запуску гіперзвукових ракет наземного базування системи Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), які отримали назву Dark Eagle, доставлені на базу Льюїс-Маккорд у штаті Вашингтон.

Батарея наземного комплексу LRHW складається з командно-штабної машини та чотирьох важких транспортерів з двома контейнерами на кожному з гіперзвуковими ракетами. Радіус дії розроблюваних для армії США гіперзвукових ракет становитиме понад 2775 км. Швидкість гіперзвукового блоку, який планується подолати досягає 17 Маха (1 мах = 1224 км/год).

Планується, що розгортання першої боєготовності американської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році.

Даних про наявність самих ракет у контейнерах немає. Тим часом за повідомленням Армії США, на базу крім тягачів Oshkosh M983A4 з трейлерами доставлені і «інші компоненти» комплексів, призначення яких не розкривається. Зазначається лише, що вони дозволять військовослужбовцям проводити повний цикл тренувань з роботи з комплексами.