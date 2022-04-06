Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що її країна не братиме участь у зустрічах країн «Великої двадцятки» (G20), якщо там будуть росіяни. Про це пише «Укрінформ».

«Джо Байден попросив виключити Росію з G20, і я дала чітко зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі в зустрічах, якщо там будуть росіяни», – сказала міністерка.

Вона також наголосила, що США більше не будуть із росіянами «вести бізнес як зазвичай» у будь-якому об'єднанні.

Нагадаємо, що наприкінці березня президент США Джо Байден підтримав виключення Росії з «Великої двадцятки». Він зазначив, що це рішення мають ухвалити власне члени G20.