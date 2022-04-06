США бойкотуватимуть зустрічі G-20, на яких буде присутня делегація з РФ
Білий дім ще наприкінці березня закликав виключити Росію з «Великої двадцятки»
Світ — Юрій Братюк, 0 0
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Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що її країна не братиме участь у зустрічах країн «Великої двадцятки» (G20), якщо там будуть росіяни. Про це пише «Укрінформ».
«Джо Байден попросив виключити Росію з G20, і я дала чітко зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі в зустрічах, якщо там будуть росіяни», – сказала міністерка.
Вона також наголосила, що США більше не будуть із росіянами «вести бізнес як зазвичай» у будь-якому об'єднанні.
Нагадаємо, що наприкінці березня президент США Джо Байден підтримав виключення Росії з «Великої двадцятки». Він зазначив, що це рішення мають ухвалити власне члени G20.
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