Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США дозволила масове використання вакцини компанії Moderna. Про це пише «Українська правда» із посиланням на The Financial Times.

Вакцина компанії Moderna, ефективність якої становить майже 95%, стала другою, яка отримала дозвіл на використання в США. Ще раніше американський регулятор схвалив вакцину компанії Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, що масове щеплення населення від коронавірусу в США розпочалося 14 грудня. Першими вакцинуватимуть лікарів і мешканців будинків престарілих – це найголовніша місцева група ризику. Крім того, щеплять високопосадовців, зокрема з Білого дому, які на собі мають продемонструвати безпечність вакцини.