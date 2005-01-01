США і 20 країн ЄС готуються вислати російських дипломатів

Президент Франції закликав лідерів ЄС до скоординованих дій проти Росії

Сполучені Штати і щонайменше 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами. Як повідомляє Times, у понеділок, 26 брезня, з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер, після чого почнеться «безпрецедентно скоординована» висилка російських дипломатів.

За даними видання, в узгодженій кампанії візьмуть участь Франція, Німеччина, Польща, Ірландія, Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Данія і ще принаймні дев'ять інших країн.

Напередодні телеканал CNN повідомив, що Рада національної безпеки рекомендувала президенту США Трампу вислати з країни поки що невизначену кількість російських дипломатів у відповідь на напад в Солсбері. Очікується, що Трамп ухвалить остаточне рішення на наступному тижні.

Президент Європейської ради Дональд Туск повідомив, що наступного тижня країни ЄС почнуть хвилю висилки російських дипломатів та запровадять інші санкції.

Як відомо, 4 березня в британському Солсбері отруїли екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював на британські спецслужби, а також його дочку Юлію. Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії. Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.