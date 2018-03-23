Рада з нацбезпеки США порадила Трампу вислати російських дипломатів

Трамп ухвалить рішення щодо дипломатів незабаром

Рада з нацбезпеки США рекомендує президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Згідно з інформацією телеканалу, Трамп обмірковує подібне рішення та ще не визначився, скільки дипломатів покинуть США.

«Якщо президент вирішить вислати дипломатів РФ, то це, ймовірно, станеться на початку наступного тижня», – заявляє джерело.

Як відомо, 4 березня в британському Солсбері отруїли екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, а також його дочку Юлію.



Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Великобританія через скандал вислала з країни 23 російських дипломатів.