Британська Рада оголосила про закриття офісу в Росії

СвітОлег Костюк, 22 березня2160

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Британська Рада оголосила про закриття офісу в Росії
фото з відкритих джерел
Представництво Британської Ради у Москві працювало з 1959 року

Британська Рада офіційно заявила про припинення своєї діяльності в Росії.

У повідомленні на сайті органу зазначається, що Рада закриває своє представництво згідно із заявою Міністерства закордонних справ Російської Федерації, що було відповіддю на санкції Британії після отруєння Скрипаля, інформує «Громадське».

«Відповідно до цього ми скасували всі заплановані заходи і програми. Ми глибоко шкодуємо про це і дякуємо за ваше розуміння», — повідомили у Британській Раді.

Її представництво у Москві працювало з 1959 року.

Зазначимо, що Британська Рада — це міжнародна організація, яка представляє Британію в галузі культури та освіти. 17 березня МЗС Росії оголосило про припинення діяльності на території країни Британської ради.

Як інформував ZAXID.NET, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про вислання 23-х російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

У відповідь Росія оголосила про депортацію з країни 23-х британських дипломатів.

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