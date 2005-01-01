Голова Європейської ради анонсував нові антиросійські заходи через отруєння Скрипаля

Деякі країни Європейського Союзу з понеділка, 26 березня, можуть оголосити про заходи на національному рівні в зв'язку зі справою отруєння у Великій Британії колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля, заявив голова Європейської ради Дональд Туск в п'ятницю, 23 березня, на прес-конференції в Брюсселі.

«Додаткові заходи на національному рівні очікуються, починаючи з понеділка», – сказав Туск, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

«У Європейському союзі згодні з оцінками уряду Британії в тому, що найімовірніше, що Росія несе відповідальність за цю атаку і що інших правдоподібних пояснень немає», – зазначив він.

Туск також наголосив, що всі країни ЄС продемонстрували єдність в ситуації, що склалася і відреагували на неї правильним чином.

«У нас (країн ЄС) різні позиції, різні інтереси, різні традиції, географія, різні погляди по відношенню до Росії. Ось чому нелегко тримати єдиної групу з 28 (учасників). У цьому контексті я дуже ціную рішучість, хороші політичні інстинкти всіх моїх колег. Я думаю, це була найкраща з можливих реакцій з їхнього боку», – сказав голова Євроради.

На запитання журналістів про те, яка кількість країн ЄС прийме рішення вислати російських дипломатичних представників зі своїх країн, Туск відповів, що «більш ніж одна, але навряд чи всі».

Раніше на саміті Євросоюзу було прийнято рішення про відкликання посла ЄС в РФ. Крім того, рішення про видворення одного або декількох дипломатів готується прийняти Латвія. Також повідомлялося, що подібний захід розглядають Литва і Естонія. Газета «Дейлі телеграф» писала, що п'ять-шість країн Євросоюзу розглядають можливість видворення російських дипломатів, крім вищевказаних країн називалися також Франція, Польща, Чехія.

Скрипаля та його дочку отруїли 4 березня у британському місті Солсбері. Сліди отрути виявили в піцерії, де вони обідали.

Прем’єрка Великобританії Тереза Мей звинуватила в отруєнні Скрипаля Росію. Пізніше офіційний Лондон вислав з країни 23 російських дипломатів, після чого офіційна Москва відповіла дзеркальними санкціями.