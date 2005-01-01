ЄС вирішив відкликати свого посла з Росії

Зустріч прем'єр-міністра Терези Мей із канлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном

Лідери країн Європейського союзу підтримали Велику Британію, яка звинувачує РФ в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля. У знак солідарності ЄС вирішив відкликати свого посла Маркуса Едерера з Москви, пише Reuters.

«ЄС згоден із оцінкою уряду Сполученого Королівства, що найімовірніше Російська Федерація несе відповідальність за отруєння Скрипаля, й що немає правдоподібного альтернативного пояснення», - йдеться в спільній заяві ЄС.

Також британський уряд опублікував заяву, в якій повідомляється, що після зустрічі прем'єр-міністра Терези Мей із канлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном прийняли рішення підготувати «загальну європейську відповідь» на отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила 23-х російських дипломатів персонами нон грата через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Як відомо, 4 березня колишнього російського подвійного агента спецслужб Сергія Скрипаля і його доньку Юлію знайшли без свідомості на лавці в торговому центрі міста Солсбері. Слідство встановило, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною військового походження, розробленою в СРСР в 1970-х роках. Вона відома під назвою «Новачок». Велика Британія поклала відповідальність за інцидент на Росію.