ЄС вирішив відкликати свого посла з Росії

Лідери Євросоюзу підтримали Терезу Мей

СвітРоман Ганкевич, 23 березня3780

До теми

ЄС вирішив відкликати свого посла з Росії
фото EPA/UPG
Зустріч прем'єр-міністра Терези Мей із канлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном

Лідери країн Європейського союзу підтримали Велику Британію, яка звинувачує РФ в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля. У знак солідарності ЄС вирішив відкликати свого посла Маркуса Едерера з Москви, пише Reuters.

«ЄС згоден із оцінкою уряду Сполученого Королівства, що найімовірніше Російська Федерація несе відповідальність за отруєння Скрипаля, й що немає правдоподібного альтернативного пояснення», - йдеться в спільній заяві ЄС.

Також британський уряд опублікував заяву, в якій повідомляється, що після зустрічі прем'єр-міністра Терези Мей із канлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном прийняли рішення підготувати «загальну європейську відповідь» на отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила 23-х російських дипломатів персонами нон грата через отруєння в Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Як відомо, 4 березня колишнього російського подвійного агента спецслужб Сергія Скрипаля і його доньку Юлію знайшли без свідомості на лавці в торговому центрі міста Солсбері. Слідство встановило, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною військового походження, розробленою в СРСР в 1970-х роках. Вона відома під назвою «Новачок». Велика Британія поклала відповідальність за інцидент на Росію.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Прем'єр-міністр Великої Британії закликала вислати російських дипломатів з країн ЄС ZAXID.NET
Велика Британія висилає 23 російських дипломатів і припиняє контакти на високому рівні ZAXID.NET
Отруту для російського шпигуна Скрипаля могли підкинути в багаж його дочки в Москві ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук