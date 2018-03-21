Прем'єр-міністр Великої Британії закликала вислати російських дипломатів з країн ЄС

Мей спробує переконати країни ЄС також вислати російських дипломатів

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей поділилася з Євросоюзом секретною інформацією щодо розслідування отруєння екс-розвідника з Росії Сергія Скрипаля та зазначила, що Брюсселю варто почати виводити з країн ЄС російських дипломатів, які займаються шпигунством. Про це повідомляє агентство Bloomberg зі посиланням на джерела.

Зокрема, на вечері з учасниками саміту ЄС, Мей заявила, що Росія - це не стратегічний партнер, а стратегічний ворог. Також прем'єр-міністр наголосила, що Москва стала загрозою нацбезпеці всіх країн Євросоюзу. Напад відбувся на території Великої Британії, але це могло статися в будь-якій точці Європи, зазначила вона. «Як європейська демократія, Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з ЄС і НАТО і готове зустрітися обличчям до обличчя з цими загрозами. Об'єднавшись, ми приречені на успіх», - заявила Тереза Мей.

Очільниця уряду Великої Британії впевнена, що працівники дипломатичних місій РФ займаються шпигунством. Країни Євросоюзу, на її думку, повинні засудити Росію за інцидент у Солсбері і вжити заходів щодо кремлівських шпигунів. Тереза Мей закликала ЄС діяти і заявила, що Великій Британії потрібна підтримка європейських країн і більше критики на адресу Путіна.

Як відомо, щонайменше два десятка осіб були госпіталізовані в зв'язку з отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Нагадаємо, 4 березня у Великій Британії колишній російський військовий розвідник Сергій Скрипаль і його донька отруїлись невідомою речовиною, їх госпіталізували у важкому стані. У МВС Великої Британії отруєння екс-розвідника назвали нахабним і зухвалим кроком.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про вислання 23-х російських дипломатів з країни після звинувачень на адресу Росії в причетності до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

У відповідь Росія оголосила про депортацію з країни 23-х британських дипломатів.