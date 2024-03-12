Американські гроші дозволять польській армії використовувати новітні технології для можливої ​​оборони

Влада США має намір надати кредит у розмірі 2 млрд доларів на закупівлю зброї. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 12 березня, радник з національної безпеки Джейк Салліван, інформує RMF24.

За його словами, рішення про виділення кредиту, а також пропозицію щодо продажу Польщі гелікоптерів Apache оголосить президент США Джозеф Байден під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Дональдом Туском, які сьогодні перебувають з візитом у США.

Фінансовий кредит буде надано в рамках програми «Іноземне військове фінансування» і становитиме 2 млрд доларів на закупівлю зброї.

Салліван зазначив, що гроші дозволять польській армії використовувати новітні технології для можливої ​​оборони. Також очікується, що рішення буде корисним для американської оборонної промисловості.

Коли ж радника з питань нацбезпеки президента США запитали про нещодавню заяву Байдена про те, що він не бачить необхідності надсилати додаткові війська до Польщі, Салліван зазначив, що збільшена кількість американських військ вже розміщена в Польщі, і що президент США «продемонстрував і готовий швидко надіслати додаткові військові сили, якщо це необхідно».

Зазначимо, що улітку минулого року польський уряд оголосив про намір придбати 96 вертольотів Apache і підписав перші офсетні угоди з цього приводу. У серпні 2023 року Держдеп США погодив угоду, максимальна вартість якої оцінювалася в 12 млрд доларів.

Польські політики наразі перебувають у США з нагоди 25-річчя вступу Польщі до структур НАТО.

Минулого року Польща придбала ще 250 Abrams у більш сучасному варіанті M1A2, які, як очікується, будуть поставлені наприкінці 2024 року. Це буде перша країна за межами Сполучених Штатів, яка матиме ці танки.

Війна в Україні зміцнила відносини між Сполученими Штатами та Польщею. Держдепартамент неодноразово називав Польщу «силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі».