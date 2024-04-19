США ветували угоду про повноправне членство Палестини в ООН

США зупинили Організацію об’єднаних націй щодо визнання палестинської держави, наклавши вето на рішення в Раді Безпеки. Про це повідомило у п’ятницю, 19 квітня, Reuters.

США наклали вето на проект резолюції, який рекомендував прийняти «Державу Палестина до членства» ООН. Зазначається, що під час голосування 18 квітня Велика Британія та Швейцарія утрималися.

«Сполучені Штати продовжують рішуче підтримувати рішення про створення двох держав. Це голосування не відображає протидію палестинській державності, а натомість є визнанням того, що воно буде досягнуто лише шляхом прямих переговорів між сторонами», – повідомив заступник посла в США Роберт Вуд.

Президент Палестини Махмуд Аббас засудив американське вето та назвав його «несправедливим, неетичним та невиправданим». Голова МЗС Ізраїлю навпаки похвалив рішення США за накладення вето.

Зазначимо, Палестина вирішила отримати повноправне членство в ООН після конфлікту з Ізраїлем. До того Палестина була тільки державою-наглядачем. Де-факто визнання державності Генеральною Асамблеєю ООН відбулося у 2012 році. Але заявку на отримання статусу повноправного члена ООН має схвалити Рада Безпеки, а потім принаймні дві третини Загальних зборів ООН.

Нагадаємо, 11 лютого ізраїльська армія викрила у Газі під агентством ООН з допомоги палестинським біженцям у Газі мережу тунелів ХАМАС. Таємний ІТ-центр бойовиків ХАМАС виявили на глибині 18 метрів. Загальна протяжність підземних тунелів, у яких працювали бойовики, становить 700 м.