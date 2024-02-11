Частина тунелів проходить над головним агентством допомоги палестинцям

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) викрила у Газі мережу тунелів бойовиків ХАМАС протяжністю в сотні метрів. Тунелі частково проходять під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) у Газі, повідомило у неділю, 11 лютого, Reuters із посиланням на ізраїльських військових.

Таємний ІТ-центр бойовиків ХАМАС виявили на глибині 18 метрів. Загальна протяжність підземних тунелів, у яких працювали бойовики, становить 700 м.

«Це одне з центральних командувань розвідки. Це місце є одним із підрозділів розвідки ХАМАС, де вони керували більшою частиною бойових дій», – повідомив підполковник ізраїльської армії.

У тунелі виявили офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті та спорожнені. Ще одна велика камера була заповнена комп’ютерними серверами, а інша – промисловими батарейними блоками.

За словами ізраїльських військових, імовірно, бойовики евакуювалися з тунелів через активний наступ ЦАХАЛ у Газі, відрізавши комунікаційні кабелі.

Зазначається, що частина підземних тунелів ХАМАС проходять під штаб-квартирою Близькосхідного агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA), через що військові підозрюють ХАМАС в експлуатації агентства допомоги палестинцям.

«Немає сумнівів, що співробітники UNRWA знали, що ХАМАС копає під ними величезний тунель. Там стіна по периметру, камери, а на воротах реєструють, хто заходить і виходить. Той, хто працював у UNRWA, дуже добре знав, хто приходив і кого вони прикривали», — заявив командир 401 бронетанкової бригади полковник Бенні Аарон.

У прес-службі UNRWA заперечили інформацію про обізнаність щодо тунелю. За словами представників організації, про тунелі бойовиків вони дізналися лише через ЗМІ.