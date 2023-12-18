Солдат стоїть біля входу у великий тунель ХАМАС, знайдений поблизу прикордонного переходу Ерез на півночі сектора Газа

У неділю, 17 грудня, Армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАСу на півночі Сектору Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Тунель має довжину приблизно чотири кілометри. При цьому в деяких місцях він опускається приблизно на 50 метрів під землю.

Одну з шахт виявили за 400 метрів від контрольно-пропускного пункту Ерез, який до 7 жовтня, коли ХАМАС узяв під контроль регіон, полегшував переміщення палестинського цивільного населення до Ізраїлю для працевлаштування та отримання медичної допомоги.

За інформацією ізраїльської армії (ЦАХАЛ), тунель має різні відгалуження, перехрестя, а також інфраструктуру, таку як водопровід, електрика і зв’язок. У частині тунелю виявлено захисні двері, призначені для запобігання проникненню ізраїльських військових.

Під час обстеження тунелю було нібито виявлено «багато зброї», що належить ХАМАСу. Полковник Хаїм Коен, командир Північної бригади дивізії Гази, зазначив, що його ширина вказує на те, що він призначався для здійснення наїздів на автомобілях проти цивільних осіб у прикордонних громадах Гази. Важливо підкреслити, що жодна з гілок тунелю не проникала на територію Ізраїлю.