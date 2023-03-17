Розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk

У п’ятницю, 17 березня, США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму. Про це свідчать дані сервісу Flightradar.

Згідно з ними, дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 зайшов у акваторію Чорного моря.

Як повідомляє «Крим.Реалії», безпілотник злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія і потім він кружляв у повітряному просторі Румунії.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач збив безпілотник ВПС США над Чорним морем у вівторок після пошкодження гвинта американського безпілотника MQ-9 Reaper. У міноборони США також повідомили, що пропелер безпілотника було пошкоджено, і він впав у Чорному морі на захід від Криму.

У міноборони Росії стверджують, що нібито «не вступали в контакт» з дроном і той сам після «різкого маневрування» «перейшов у некерований політ із втратою висоти». Опублікувавши 16 березня відео, США довели, що це не так.

За оцінкою аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), цей інцидент не призведе до ескалації прямого конфлікту між США та Росією.