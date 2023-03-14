MQ-9 Reaper – основний ударний безпілотник армії США

У четвер, 14 березня, російський літак Су-27, здійснюючи небезпечний маневр, зачепив пропелер американського безпілотника MQ-9. Про це повідомили у Європейському командуванні ЗС США.

За попередніми даними, два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотного засобу розвідки, спостереження та рекогносцювання ВПС США MQ-9, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським військовим довелося втопити дрон у міжнародних водах.

«Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо й пролітали перед MQ-9 у небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє некомпетентність, а також небезпеку й непрофесіоналізм», – наголосили в Європейському командуванні ЗС США.

У ВПС США повідомили, що MQ-9 «виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі», коли з ним зіткнувся російський літак, через що дрон було втрачено.

MQ-9 Reaper – основний ударний безпілотник армії США. Він може брати на борт до 1700 кг бойового навантаження, включно з високоточними ракетами AGM-114, бомбами з лазерним наведенням GBU-12 Paveway II, ракетами повітря-повітря AIM-9X та іншими видами зброї. MQ-9 Reaper здатний виявити ворога на землі крізь хмари й може автономно літати до 27 годин.