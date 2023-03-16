Пентагон опублікував відео атаки російського Су-27 на американський БПЛА

У четвер, 16 березня, Пентагон опублікував відео атаки російських винищувачів Су-27 на американський БпЛА MQ-9 Reaper, яка сталася 14 березня над Чорним морем.

На кадрах з камери під крилом дрона видно, як винищувач РФ наближається до безпілотника і, задираючи носа для прольоту над ним, навмисне скидає на безпілотник пальне.

Під час другої спроби скинути пальне Су-27, судячи з відео, фізично зачепив Reaper, внаслідок чого пошкодив лопать пропелера. На останніх кадрах відео чітко видно пошкодження на гвинті.

Нагадаємо, 14 березня російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським військовим довелося збити дрон над міжнародними водами. Перед зіткненням Су-27 кілька разів скидали паливо й пролітали перед MQ-9 у небезпечній та непрофесійній манері.

Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: попри те, що перехоплення російськими літаками американських над Чорним морем – не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним з огляду на те, наскільки небезпечними, непрофесійними і нерозважливими були дії Росії.