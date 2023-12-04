Сполучені Штати Америки не будуть спроможні надавати Україні нову зброю у разі, якщо Конгрес не виділить фінансування для таких постачань. Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу у понеділок, 4 грудня.

Він нагадав, що коли США передають Україні зброю із запасів у рамках «пакету скорочення», влада бере гроші, які виділяє Конгрес, і купує нову зброю замість переданої.

«Коли у нас закінчуються гроші на купівлю зброї замість переданої, ми не в змозі продовжувати постачати зброю Україні… Нам потрібно, щоб Конгрес підтримав фінансування у двопартійному порядку. Тому що немає жодного способу обійти просту арифметику, що, коли немає фінансування для надання зброї Україні, ми просто не можемо продовжувати надавати зброю Україні», – додав він.

Радник президента США з національної безпеки також висловив переконання, що будь-який член Конгресу, який не підтримує фінансування України, голосує за результат, який полегшить Путіну перемогу.

«Голос проти підтримки України – це голос за покращення стратегічних позицій Путіна. Це просто невідворотна реальність. Голосування проти додаткового фінансування для України зашкодить Україні і допоможе Росії. Це зашкодить демократії і допоможе диктаторам. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і що кожен член Конгресу – демократ і республіканець – повинен проголосувати на підтримку цього рішення», – заявив він.

За словами Саллівана, Конгрес має «зробити крок вперед», тому що у США «немає чарівного грошового горщика, який ховали десь у кутку».

«Хороша новина полягає в тому, що дуже сильна більшість як демократів, так і республіканців підтримують надання цієї допомоги, так що немає жодних причин, чому вона не повинна бути поставлена на голосування в Палаті представників та Сенаті. І якщо її поставлять на голосування, ми побачимо переважну двопартійну підтримку надання цього фінансування», – додав він.