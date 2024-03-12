Це перший у 2024-му році пакет військової допомоги від США

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні військової допомоги у розмірі 300 млн доларів у яку входять артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Про це у вівторок, 12 березня, повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

«Від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 млн доларів, щоб задовольнити найбільш критичні потреби Україні», – сказав Джейк Салліван.

За його словами, кошти на безпекову допомогу вдалося знайти завдяки економії в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї. Як заявив Салліван, президент США доручив своїй команді використати ці заощадження на терміновий пакет допомоги.

«До нього входять артилерійські снаряди, ракети GMLRS для HIMARS. Це те, що Україні дуже необхідно, аби втримати лінії фронту під російськими атаками та відбити російський наступ на сході та інших ділянках фронту», – сказав радник Байдена.

Наразі Міністерство оборони США не публікувало детальний список зброї, яка увійде до нового пакету підтримки.

Зазначимо, що це перший пакет допомоги США у 2024 році. Він був оголошений на тлі блокування додаткового фінансування в Конгресі США, де вже кілька місяців не можуть дійти згоди щодо нового фінансування допомоги Україні. Ситуація, що склалася, пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами щодо проблем захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Сенат ухвалив окремий законопроект з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Однак для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент.