США підтримали ідею створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС
США озвучили умови для створення ядерної безпеки на ЗАЕС
Сполучені Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ. Про це заявила заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на засіданні РБ ООН, пише «Укрінформ».
«Сполучені Штати закликають російську федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті. Росія сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України», – заявила Дженкінс.
США вказали на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв'язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об’єкті, а також на інших ядерних об’єктах по всій країні.
«США також підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. Звіти, в тому числі МАГАТЕ, які ми чули сьогодні, підкреслюють терміновість ситуації», – наголосила представниця США.
Крім того, за словами Дженкінс, звинувачення з боку Кремля української сторони в атаках на АЕС спрямовані на те, щоби змусити інших проігнорувати факт незаконного перебування російських сил на об’єкті.