Сполучені Штати на засіданні РБ ООН вказали, що для безпеки ЗАЕС потрібно звідти вивести російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ. Про це заявила заступниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на засіданні РБ ООН, пише «Укрінформ».

«Сполучені Штати закликають російську федерацію негайно вивести її сили з української території. Це дозволить Україні відновити виняткову безпеку та гарантії, які вона підтримувала протягом десятиліть на об’єкті. Росія сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України», – заявила Дженкінс.

США вказали на важливість полегшення доступу персоналу МАГАТЕ для розв'язання питань ядерної безпеки та гарантій на запорізькому об’єкті, а також на інших ядерних об’єктах по всій країні.

«США також підтримують пропозицію України створити демілітаризовану зону навколо Запорізької станції. Звіти, в тому числі МАГАТЕ, які ми чули сьогодні, підкреслюють терміновість ситуації», – наголосила представниця США.

Крім того, за словами Дженкінс, звинувачення з боку Кремля української сторони в атаках на АЕС спрямовані на те, щоби змусити інших проігнорувати факт незаконного перебування російських сил на об’єкті.