Влада США дедалі більше стурбована тим, що крани китайського виробництва, розташовані в морських портах по всій країні, можуть використовуватися Пекіном як інструмент для шпигунства. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання, зокрема представники Пентагону та відповідальні за нацбезпеку посадовці, порівнюють портові крани, виготовлені китайським виробником ZPMC, із «троянським конем».

«Попри порівняно хорошу якість виготовлення і низьку вартість, вони містять складні датчики, які можуть реєструвати і відстежувати походження і місце призначення контейнерів. Це викликає побоювання, що Китай може збирати інформацію про матеріальні засоби, які відправляють в країну або вивозять з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу», – йдеться в матеріалі WSJ.

За словами колишнього високопосадовця контррозвідки США Білла Еваніна, крани також могли б забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче перервати логістику товарів.

«Крани можуть стати новим Huawei [йдеться про попередній скандал, пов'язаний з цією китайською компанією, чиє обладнання у США фактично заборонили після попередження, що воно може використовуватися для шпигунства за американцями]. Це ідеальне поєднання законного бізнесу, який також може маскуватися під таємний збір розвідданих», – сказав Еванін.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні назвав занепокоєння США щодо кранів «паранойною» спробою перешкодити торгово-економічній співпраці з Китаєм.