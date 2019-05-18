США планують збільшити військову допомогу Україні у 2020 році

Бюджетні проекти на 2020 рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення допомоги Україні в оборонній сфері в порівнянні з поточним роком. Про це 17 травня заявив посол України в США Валерій Чалий, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз розглядаються питання, і вже пройшла стадія затвердження в профільному комітеті в Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту», — зазначив Чалий.

Він пояснив, що йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України в справах ветеранів, та низку інших програм.

«Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж у поточному році — понад 700 млн доларів. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку США», — наголосив дипломат.

Він додав, що нинішнє партнерство України і США дуже інтенсивне як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримки України через посилення санкцій проти РФ.

«Ми хотіли б, щоб традиційно висока інтенсивність візитів до Вашингтона, яка зараз трохи припинилася у зв’язку з політичними подіями в Україні, відновилася», — підсумував посол України в США.