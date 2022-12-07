Перші поставки бойових танків до Польщі можливі вже наступного року

Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.

За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.

«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році», – написав Маріуш Блащак.

Польський міністр додав, що безпека його країни залежить від сильної армії.

Зазначимо, що у зв’язку з безоплатною передачею своїх старих танків Т-72 та затримкою постачання американських танків M1A2 SEPv3 Польща вирішила придбати уживані танки M1 Abrams у Сполучених Штатах.

M1 Abrams – це основний бойовий танк США, який серійно випускають з 1980 року. Є одним з найважкіших танків – його вага становить 66,8 т. Максимальна швидкість - 68 км/год. Він стоїть на озброєнні армії і морської піхоти Сполучених Штатів Америки, а також збройних сил інших країн.

Танк Abrams M1A2 Abrams M1A2 SEPv3 є найновішою версією бойової машини, яку випускає компанія американська General Dynamics. Польща буде другою країною у світі, яку закупить ці танки, раніше їх купила Австралія.

До слова, відомо, що зараз Україна веде переговори з США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.