США погодились продати Польщі 116 танків Abrams
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Сполучені Штати Америки схвалили продаж 116 бойових танків Abrams Польщі. Про це повідомив Міністр оборони Маріуш Блащак у Twitter.
За словами міністра, перші поставки бойових танків можливі вже в 2023 році.
«Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу ЗС Польщі позаду Держдепартамент США схвалив продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі в 2023 році», – написав Маріуш Блащак.
Польський міністр додав, що безпека його країни залежить від сильної армії.
Зазначимо, що у зв’язку з безоплатною передачею своїх старих танків Т-72 та затримкою постачання американських танків M1A2 SEPv3 Польща вирішила придбати уживані танки M1 Abrams у Сполучених Штатах.
M1 Abrams – це основний бойовий танк США, який серійно випускають з 1980 року. Є одним з найважкіших танків – його вага становить 66,8 т. Максимальна швидкість - 68 км/год. Він стоїть на озброєнні армії і морської піхоти Сполучених Штатів Америки, а також збройних сил інших країн.
Танк Abrams M1A2 Abrams M1A2 SEPv3 є найновішою версією бойової машини, яку випускає компанія американська General Dynamics. Польща буде другою країною у світі, яку закупить ці танки, раніше їх купила Австралія.
До слова, відомо, що зараз Україна веде переговори з США про передачу танків Abrams і зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони Patriot.