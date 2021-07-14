Танк Abrams M1A2 Abrams SEPv3 є основним танком збройних сил США

Міністерство оборони Польщі оголосило про купівлю 250 американських танків Abrams M1A2 Abrams SEPv3 станнього, третього покоління. Сума контракту становить 23,3 млрд злотих (близько 6 млрд доларів).

Як повідомив на прес-конференції у середу, 14 липня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, перші танки надійдуть на озброєння 18-ї бронетанкової дивізії у Седльце та 1-ї бронетанкової бригади у Варшаві вже наступного року.

«Ми замовили найсучасніші танки у найкращій комплектації, танки, випробувані боями, танки, які були сконструйовані як противага російським танкам Т-14 «Армата». Польське військо матиме на озброєнні танки Abrams вже наступного року», – цитує Маріуша Блащака сайт Polsat.

За словами міністра оборони Польщі, закупівля сучасних танків є «відповіддю на виклики з якими Польща змагається, якщо йдеться про міжнародну безпеку, а наше завдання – стримування потенційного агресора».

«Ми всі знаємо, де цей агресор і які є потенційні загрози. Тож це швидка, рішуча реакція на ці загрози», – додав Блащак.

Частину танків передадуть до 18-ї бронетанкової дивізії, яка дислокується у Седльце на сході Польщі, поблизу кордону з Білоруссю. Загалом із 250 танків створять чотири танкові батальйони.

Танк Abrams M1A2 Abrams SEPv3 є найновішою версією бойової машини, яку випускає компанія американська General Dynamics. Польща буде другою країною у світі, яку закупить ці танки, раніше їх купила Австралія.