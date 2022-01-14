Заходу слід готуватися до ескалації напруженості у відносинах з Росією. Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє Reuters.

За його словами, сьогодні спостерігається криза європейської безпеки, а риторика РФ стала досить різкою.

«В цей час ми стикаємося з кризою європейської безпеки. Барабанний дріб війни звучить голосно, а риторика стала досить різкою», – сказав Карпентер за підсумками переговорів ОБСЄ і Росії.

Постпред США зазначив, що нарощування Росією 100 тис. військових, сучасного озброєння, систем радіоелектронної боротьби і боєприпасів поблизу кордону з Україною «викликає багато питань про наміри Москви».

«Ми повинні поставитися до цього дуже серйозно. Ми повинні підготуватися до можливості ескалації», – сказав дипломат, додавши, що США віддають перевагу «шляху діалогу і деескалації».

Зазначимо, на цьому тижні Росія провела три раунди переговорів щодо «гарантій безпеки» з США, НАТО і ОБСЄ.

Російська сторона вимагала, зокрема, відмовитися від подальшого розширення НАТО, в тому числі за рахунок України, а також відвести стратегічні озброєння. У відповідь НАТО відмовилось від таких умов.