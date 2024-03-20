Спікер Палати представників Конгресу Майкл Джонсон​​​​​​​ спочатку вимагає ухвалення загального бюджету США

Спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон відмовився розглядати допомогу Україні, доки не буде ухвалено загальний бюджет США. Про це йдеться у матеріалі американського видання The Hill, опублікованому 19 березня.

Як йдеться у матеріалі, спікер заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до пакету питань національної безпеки, включаючи допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування заходів щодо посилення безпеки на кордоні США та Мексики.

Відповідно, питання виділення близько 60 млрд доларів допомоги Україні відкладене ще як мінімум на три тижні. Саме 9 квітня Палата представників має повернутися після великодніх канікул.

Зауважимо, що напередодні видання Politico з посиланням на людей, знайомих із ходом переговорів повідомляло, що спікер Майк Джонсон порадив республіканцям готувати пропозицію оформити хоча б частину військової допомоги для України у вигляді кредиту.

Деякі республіканці-захисники України підхопили цю ідею і запропонували її спікеру Джонсону. Спікер, за словами джерел, порадив їм скласти пропозицію разом з їхніми колегами з Республіканської партії, а потім, можливо, вони будуть її реалізовувати.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у 95 млрд доларів, 60 млрд з яких – для України. Законопроект мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на екс-президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроект. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.