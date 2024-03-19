Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що станом на зараз виживання України перебуває під загрозою. Про це 19 березня повідомила агенція Reuters.

Саме Ллойд Остін очолив щомісячну зустріч формату «Рамштайн» за участю близько 50 союзників, які надають військову підтримку Україні.

«Виживання України перебуває під загрозою ... Наші союзники і партнери продовжують активізуватися, Сполучені Штати також повинні це робити», – зазначив глава Пентагону, не уточнивши, як Вашингтон підтримуватиме Україну без додаткового фінансування.

«Я думаю, що наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, і українці більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити», – сказав журналістам на умовах анонімності високопоставлений представник американського оборонного відомства.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи засідання формату «Рамштайн» пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати військові зусилля України проти Росії, у той час як Конгрес США продовжує гальмувати фінансування для Києва. У своєму вступному слові Остін також сказав, що Росія заплатила приголомшливу ціну за війну – щонайменше 315 тис. російських військових було вбито або поранено під час війни, яка коштувала РФ до 211 мільярдів доларів.