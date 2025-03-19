Джона Кеннеді вбили пострілом під час його поїздки в Даллас 22 листопада 1963 року

У Сполучених Штатах Америки розсекретили документи про вбивство 35-го президента Джона Кеннеді, повідомили 18 березня у пресслужбі Національного управління архівів у документації США. Серед 80 тис. сторінок засекречених документів є згадки про анонімні дзвінки з посольства СРСР до та після вбивств Кеннеді, повідомило у середу, 19 березня Sky News.

Напередодні президент США Дональд Трамп анонсував розсекречення документів американських спецслужб про вбивство Кеннеді. Зазначається, що у вільний доступ виклали 80 тис. сторінок раніше засекречених записів без редагування.

Про що йдеться в секретних документах про вбивство Кеннеді

Для аналізу та дослідження документів знадобиться певний час, проте малоймовірно, що в оприлюднених записах буде інформаційна сенсація, повідомило CNN. Зокрема, у наразі опрацьованих документах немає жодної інформації, яка могла б заперечувати факт, що відповідальність за смерть Кеннеді несе Лі Харві Освальд – стрілець-одинак, який раніше проживав на території СРСР.

За даними Sky News, у розсекречених документах виявили серію телеграм між колишнім главою австралійської розвідки Чарльзом Спреєм і тогочасним директором ЦРУ Річардом Гелмсом. В одній з телеграм Спрей рекомендував не розсекречувати файли розслідування ЦРУ про анонімні телефонні дзвінки до посольства США в австралійській Канберрі до та після вбивства Кеннеді.

Так, посадовці не розсекречували інформацію про дзвінок до військово-морського аташе США в Канберрі через два дні після вбивства Кеннеді – людина, яка тоді телефонувала посадовцю, назвалася польським шофером з радянського посольства в Австралії. Чоловік, який дзвонив аташе, стверджував, що існує «план заплатити сто тисяч доларів за вбивство президента Кеннеді».

За даними розсекречених файлів, австралійська влада не сприйняла повідомлення чоловіка, апелюючи до того, що у радянських представництвах, за її даними, працювали лише радянські шофери, а про польського водія жодної інформації не було.

Також у вже опрацьованих розсекречених документах описані прослуховування ЦРУ радянських та кубинських дипустанов у мексиканському Мехіко, де Лі Гарві Освальд перебував за кілька місяців до вбивства Кеннеді. В інструкціях до прослуховування співробітникам ЦРУ рекомендували використовувати певні хімічні речовини для позначок на телефонах, які можна було б побачити тільки під ультрафіолетовим світлом.

Зазначається, що велику кількість документів про вбивство Джона Кеннеді розсекретили ще за каденції Джо Байдена. Втім, до 18 березня США оприлюднювали редаговані версії документів.

Нагадаємо, 35-й президент США Джон Фіцджеральд Кеннеді був смертельно поранений під час поїздки в Даллас 22 листопада 1963 року. Згідно з офіційною версією, його вбивцею був одинак на ім'я Лі Харві Освальд, який стріляв в президента зі снайперської гвинтівки з великої відстані. Обставини смерті президента досі викликають суперечки і конспірологічні версії.