Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко

Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій сімох членів Центральної виборчої комісії Білорусі, підприємства МАЗ і БелАЗ та їхніх керівників, а також літак президента країни Алєксандра Лукашенка Boeing 737. Про це у п’ятницю, 24 березня, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на сайт відомства.

Санкції запроваджуються проти членів ЦВК Білорусі Ігоря Карпенка, Олени Балдовської, Дениса Дуки, Олени Кунцевич, Олександра Ткачова, Катерини Федосенко та Олександра Южика.

Також під обмеження потрапили підприємства МАЗ та БелАЗ та їхні керівники Валерій Іванкович та Сергій Нікіфірович.

США наклали санкції на літак Алєксандра Лукашенка Boeing 737 із бортовим номером EW-001PA. У фінансовому відомстві США стверджують, що цей літак Лукашенко, члени його родини та найближче оточення використовують для особистих подорожей.

«Авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють здійснювати репресії проти білоруського народу. Ми, як і раніше, віддані покладенню відповідальності на режим Лукашенка за його придушення демократії та підтримку путінської війни», – заявив заступник міністра Браян Нельсон.

Раніше Алєксандр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у так званій «спеціальній воєнній операції» (саме так називають в РФ війну проти України – ред.) Росії в Україні. Білоруська влада надала територію країни для проїзду та тимчасової дислокації російських військ, з її території завдавалися удари по Україні.

Через участь у війні проти України та масові репресії США, ЄС та Велика Британія запровадили проти Білорусі санкції. Крім того Білорусь є єдиною країною в Європі, де застосовують смертну кару як міру покарання. Правозахисники постійно зазначають, що смертна кара може використовуватися владою як репресії та загроза для опозиціонерів у сфабрикованих кримінальних справах.