Американські чиновники зняли заборону на отримання зброї через структурні зміни у бригаді

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить 12-й бригаді спеціального призначення «Азов» Нацгвардії України отримувати американську зброю, знявши десятирічну заборону на постачання. Про це із посиланням на Держдеп США повідомила ввечері 10 червня газета The Washington Post. Згодом інформацію підтвердило посольство США в Україні.

Близько 10 років тому «Азову» заборонили отримувати американське озброєння, оскільки чиновники США начебто зафіксували порушення прав людини. Деяких із засновників «Азову» під впливом російської пропаганди підозрювали у расистських, ксенофобських та ультранаціоналістичних поглядах, а співробітники ООН з прав людини звинуватили угруповання нібито в порушеннях гуманітарного права.

«Після ретельної перевірки українська 12-та бригада спеціального призначення “Азов” пройшла перевірку Ліхі, проведену Державним департаментом США», – повідомили у пресслужбі Держдепу США.

Йдеться про «закон Ліхі», який не дозволяє отримувати зброю в межах військової допомоги іноземним підрозділам, які вчинили серйозні порушення прав людини. Попри звинувачення «Азову» та підозри у таких порушеннях департамент не виявив жодних доказів таких порушень.

Так, тепер бійці бригади зможуть отримувати західну зброю, що дозволить їм бути більш ефективними на полі бою, а також проходити навчання у США. Американські чиновники пояснили зміну рішення щодо військовослужбовців тим, що батальйон «Азов» 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз входить до складу Нацгвардії – отже, ці обмеження не застосовуються.

WP зазначила, що США змінили політику щодо «Азову» на тлі посилення російського наступу на сході України та регулярних обстрілів критичної інфраструктури. Оскільки Росія активно використовує пропаганду про «азовців-неонацистів» для виправдовування війни, США, на думку видання, «знову розпалять цю критику Росії».

«Це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці “Азову” систематично вели в площині боротьби з успішними результатами діяльності російської пропаганди. Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про “Азов”, котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару», – повідомили у пресслужбі бригади 11 червня.

Нагадаємо, «Азов» як добровольче угруповання увійшло до складу Нацгвардії у 2015 році та воювало на сході країни протягом цих років. Бійці «Азову» тривалий час ефективно обороняли Маріуполь та «Азовсталь» на початку повномасштабної війни, проте, щоб вижити, змушені були здатися в полон росіянам. Станом на початок травня у російському полоні перебувають понад 900 «азовців».