Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила пропонований план розподілу перших 25 млн доз вакцин від Covid-19, які отримає, в тому числі, Україна. Відповідне повідомлення опублікував сайт Білого дому в четвер, 3 червня.

«Приблизно 6 мільйонів будуть спрямовані на регіональні пріоритети і партнерів-отримувачів, включаючи Мексику, Канаду і Республіку Корея, Західний берег ріки Йордан і сектор Газа, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Ірак та Ємен, а також передових працівників Організації Об'єднаних Націй», – сказано в повідомленні.

Загалом до кінця червня адміністрація Байдена планує виділити різним країнам світу щонайменше 80 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому конкретні вакцини та їхня кількість визначатимуться та розподілятимуться, коли Адміністрація розпочне працювати з логістичними, регуляторними та іншими параметрами, характерними для кожного регіону та країни.