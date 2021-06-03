Тепер в Україні є три різні варіанти вакцини AstraZeneca – до індійського і корейського додався ще італійський

В Україну прибули ще 705 тис. 600 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Як і обіцяв, усі, хто зробив перше щеплення вакциною AstraZeneca, обов’язково матимуть змогу зробити і друге щеплення цим імунобіологічним препаратом. Цю партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio», – написав Ляшко у Facebook у четвер, 3 червня.

Кого вакцинуватимуть італійською вакциною AstraZeneca

Як пояснив міністр, цією вакциною щепитимуть:

медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;

учасників операції Об'єднаних сил;

соціальних працівників;

священиків;

співробітників МВС і СБУ;

людей віком 65 років і більше;

людей, які вакцинувались залишковими дозами Covishield;

громадських діячів.

Нагадаємо, раніше Україна отримала індійський варіант вакцини AstraZeneca (торгова назва Covishield), а також південнокорейський під торговою назвою AstraZeneca-SKBio. Також для щеплення від коронавірусу в Україні використовують вакцини CoronaVac та Pfizer. Остання надійшла в Україну як безкоштовно (в рамках COVAX), так і за державні гроші в рамках контракту між державою і виробником.

На початку вакцинальної кампанії в Україні для популяризації вакцинації також щепили лідерів думок – журналістів, блогерів, релігійних і громадських діячів тощо. Однак пізніше позачергову вакцинацію лідерів думок скасували. При цьому ті, хто отримав першу дозу, отримають і другу.