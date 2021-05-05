Публічні особи, які записувались на вакцинацію від коронавірусу, але отримали повідомлення про знищення їхніх персональних даних, повинні знову стати в чергу, повідомив головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Сьогодні отримав багато запитань, що робити тим, хто записувався як публічний діяч на вакцинацію і отримав повідомлення про знищення даних. Отже [таким людям потрібно] записатися через Портал “Дія” чи його мобільний застосунок у лист очікування, або ж через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19 на вакцинацію, якщо раніше цього не зробили (хто зареєструвався раніше, повторно проходити процедуру реєстрації не потрібно)», – сказав Ляшко у коментарі «Українській правді» у середу, 5 травня.

Він нагадав, що залишкові дози вакцин більше не можуть використовувати для щеплення публічних осіб. Відповідно до закону «Про захист персональних даних», необхідно було знищити персональні дані публічних діячів, про що ті отримали смс-повідомлення.

Водночас ті публічні особи, які вже встигли вакцинуватись від коронавірусу, зможуть отримати і другу дозу відповідних препаратів.

Як повідомляв ZAXID.NET, 5 травня стало відомо про те, що дані жителів Києва, які записалися на позачергову вакцинацію від коронавірусу як лідери громадської думки, знищили, про що вони отримали відповідні SMS-повідомлення.

Водночас у МОЗ пояснили, що дані знищили у зв’язку зі скасуванням позачергової вакцинації.

Раніше тих, хто реєструвався на позачергову вакцинацію в департаментах охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, щепили залишковими дозами вакцин.