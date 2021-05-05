Киянам, які записалися на вакцинацію проти Covid-19 як публічні особи, почали приходити SMS від Департаменту охорони здоров'я КМДА про те, що «надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено». Першим про це повідомив продюсер телеканалу «Київ» Роман Недзельський на своїй сторінці у Facebook і опублікував скріншот відповідного повідомлення.

«Коротка і сумна історія того, як я спробував щепитися і думав, що я якийсь там лідер думок та популяризатор вакцинації. Шах і мат», – написав Недзельський і додав, що тепер запишеться на вакцинацію через сімейного лікаря.

У коментарях під дописом люди зазначили, що отримали такі ж повідомлення. Серед одержувачів були навіть ті, хто вже щепився першою дозою вакцини проти Covid-19, пише «Українська правда».

У Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації пояснили таке рішення тим, що Міністерство охорони здоров’я скасувало позачергову вакцинацію публічних осіб залишками доз вакцини.

Чому списки публічних людей, охочих вакцинуватися, вирішили видалити, також пояснили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Керуючись законом України № 2297-VI “Про захист персональних даних” від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти Covid-19 залишковими дозами», – сказано в повідомленні МОЗ.

Що відомо про позачергову вакцинацію від коронавірусу

У березні 2021 року МОЗ дозволило вакцинувати проти Covid-19 публічних та відомих осіб поза чергою залишковими дозами. Йшлося про тих, хто є авторитетом для певної групи людей, щоб популяризувати щеплення.

Охочі могли реєструватися через спеціальні онлайн-форми або написавши на електронну адресу департаментів охорони здоров’я облдержадміністрацій.

У квітні до наказу внесли зміни і щеплення публічних людей поза чергою скасували.

Тепер щепити залишковими дозами можна лише людей, визначених у першому та другому етапах вакцинації, зазначають у МОЗ.

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