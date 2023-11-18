Ракета PrSM, яка замінить ATACMS, знищила ціль на відстані менш як 85 км

У Сполучених Штатах Америки завершилися виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM). Про це пише Defense Express.

Зазначається, що успішне випробування зброї малої дальності проводила компанія Lockheed Martin цього тижня на ракетному полігоні White Sands у Нью-Мексико. Тепер армія США стала на крок ближче до того, щоб поставити на озброєння свою нову ракету Precision Strike Missile.

У понеділок представники Міноборони заявили про запуск ракети з ракетного комплексу M142 Himars в межах першого кваліфікаційного випробувального польоту.

«Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile Increment 1 справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, вертикального кута ураження та висоти розриву», – йдеться в повідомленні.

Остаточний звіт про льотні випробування буде опублікований лише в грудні 2023 року. Однак представники Lockheed в окремій заяві кажуть, що для ураження цілі ракета подолала менш як 85 кілометрів, що наразі є найкоротшою дальність польоту.

Попередні результати випробувань показують, що ракета Precision Strike Missile справлялася номінально з точки зору прогнозованої траєкторії польоту, летальності, майже вертикального кута ураження та висоти розриву. Остаточний звіт про льотні випробування очікується в грудні 2023 року.

Очікується, що PrSM замінить ракети MGM-140 ATACMS, котрі є основним засобом ураження сухопутних військ на оперативно-тактичній глибині. Нова ракета забезпечить більшу дальність ураження при застосуванні зі стандартних пускових установок.