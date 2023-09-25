Американські танки Abrams на озброєнні польської армії

США надали Польщі прямий кредит у розмірі двох мільярдів доларів в рамках іноземного військового фонду для підтримки модернізації польської армії, повідомив у понеділок, 25 вересня, Державний департамет США.

У заяві Держдепу вказується, що Сполучені Штати «з гордістю» оголошують про надання кредиту. «Польща є непохитним союзником Сполучених Штатів , і безпека Польщі має вирішальне значення для колективної оборони східного флангу НАТО», – сказано у заяві.

У ній наголошується, що, окрім своєї центральної допоміжної ролі у сприянні міжнародній допомозі сусідній Україні Польща продемонструвала «непохитну підтримку регіональної безпеки шляхом солідних інвестицій у видатки на оборону ». У повідомленні також наголошено на важливості поточних заходів, спрямованих на модернізацію польської армії, зокрема переозброєння армії з радянських на західні системи.

У Держдепартаменті також зазначили, що поляки приймають війська союзників, зокрема бойову групу НАТО під командуванням командування V американського корпусу. Польські солдати також беруть активну участь у місіях НАТО по всьому регіону.

Крім того, американці наголосили, що кредити FMF, тобто іноземного військового фонду , призначені для «найважливіших партнерів» у безпековій співпраці.

Нагадаємо, що Польща неодноразово наголосила на тому, що хоче створити найбільшу армію в Європі. Крім США, Польща активно купує зброю в Південній Кореї та виробляє свою.