Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що незабаром польська армія може стати найчисленнішою в Європі. Про це пише «Польське радіо».

За його словами, збільшення збройних сил планується перш за все для того, щоб «ефективно відлякати агресора».

«Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так, послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні. Тому, що хочемо ефективно відлякати агресора», – сказав Блащак.

Як зазначив міністр, Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. Вже сьогодні польська армія разом із військами територіальної оборони налічує 160 тис. солдатів. За словами очільника оборонного відомства, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тис. солдатів.

Ще у квітні минулого року міністр оборони США Ллойд Остін і глава міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак домовилися працювати разом, щоб зробити польську армію однією з найкращих у Європі. Тоді Маріуш Блащак підписав контракт майже на 5 млрд доларів для придбання 250 танків Abrams.

Дещо згодом, після передачі Україні радянських танків Т-72, Польща погодила контракт на придбання ще 116 одиниць цих бойових машин, щоправда, старішої версії.

27 липня Польща домовилась із Південною Кореєю про закупівлю легких винищувачів FA-50, танків K2 Black Panther і самохідних гаубиць K9. Замовлення на танки К2 розділено на два етапи: на першому етапі Польща закупить 180 бронемашин, а на другому етапі заплановано закупівлю понад 800 танків стандарту K2PL і запуск виробництва в Польщі у 2026 році.