Адміністрація Джозефа Байдена має намір виділити Україні ще 11,8 млрд доларів у рамках запиту на додаткове фінансування. Про це заявила міністерка фінансів Джанет Єллен під час віртуальної зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє «Голос Америки».

У заяві мінфіну США наголошується, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. Ця допомога підтримує життєво важливі державні потреби, включно з фінансуванням лікарень, шкіл, служб швидкого реагування.

«Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою», – заявили в мінфіні США, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн. Водночас, за повідомленням мінфіну, Джанет Єллен наголосила на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про основний пакет фінансової підтримки України.

«Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і водночас допоможе відстояти інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі», – наголосило міністерство фінансів.

Нагадаємо, 24 січня Данія виділила Україні понад 12 млн євро на посилення кіберзахисту у силових структурах. Зокрема йдеться про кібербезпеку в ЗСУ та Міністерстві оборони.