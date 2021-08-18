«Значна частина» військової техніки, наданої США афганським силам безпеки, була захоплена талібами. Про це радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам на прес-конференції у Білому домі.

«На жаль ми не маємо повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, але, безумовно, значна частина потрапила в руки талібів. І, очевидно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть їх нам», – зазначив Салліван.

Зокрема, як зазначається, таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk («Чорний яструб»), які США надали афганській армії.

«Ці "Чорні яструби" не були передані талібам. Вони були передані афганським національним силам безпеки, аби ті могли захищатися», – сказав Салліван.

Він нагадав, що президент Афганістану Ашраф Гані попросив Джо Байдена надати цю техніку під час візиту до Вашингтона.

«У президента США був вибір. Він міг не дати їм вертольоти з огляду на ризик потрапляння їх до рук талібів – або міг дати, сподіваючись, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни», – пояснив радник. Він зауважив, що обидва ці варіанти були пов'язані з ризиком.

Нагадаємо, що як 15 серпня на тлі виведення з Афганістану військ США «Талібан» заявив про повне захоплення територій країни і проголосив встановлення своєї влади. Фактично таліби захопили майже весь Афганістан всього за тиждень, не зважаючи на заяви ЦРУ, яке прогнозувало афганським військам ефективний опір талібам як мінімум до зими.

17 серпня Джо Байден заявив, що не шкодує про рішення вивести війська США з Афганістану, і що американські військові не братимуть участь у бойових діях, якщо афганці самі не готові боротися за свою землю.

Детальніше про те, як «Талібану» вдалось так швидко захопити Афганістан можна дізнатись за посиланням.