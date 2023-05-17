Раніше США відкидали можливість оголошення Росії державою-спонсором тероризму

США може визнати Росію державою-спонсором тероризму на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив у вівторок, 16 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен, пише «Європейська правда».

У дискусії з сенатором з республіканської партії Ліндсі Гремом, яка стосувалась торгівлі Китаю та РФ зброєю, Ентоні Блінкен коротко відповів на закиди, що США ніколи не визнають Росію державою-спонсором тероризму. На його думку, США вже запровадили санкції, які можуть утримати Китай від продажу озброєння до Росії, водночас не відкинувши можливість оголосити Росію спонсором тероризму.

«Минули місяці, а нічого не сталось. Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсором тероризму, чи не так?», – запитав Ліндсі Грем в Ентоні Блінкена, на що він коротко відповів: «Ніколи не кажи "ніколи"».

Держдепартамент США має повноваження для визначення Росії як країну-спонсора тероризму. Визнання РФ під таким статусом спричинить міжнародну ізоляцію Росії та дозволило б США накладати додаткові обмеження та санкції на країни, які співпрацюють з Росією.

Нагадаємо, Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму ще в листопаді 2022 року. У документі Європарламент визнав, що Росія здійснює «невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру» в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях агресори проводять «страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства», йдеться в резолюції. Крім того, євродепутати закликали ЄС та його держави-члени вжити заходів для ініціювання всеосяжної міжнародної ізоляції РФ.