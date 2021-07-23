Міністерство фінансів США ввело санкції проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Мієри та підрозділу спецназу «Чорні берети» через придушення антиурядових протестів в країні. Про це повідомило інформагенство AFP.

Всі активи Лопеса Мієри та Спеціальної національної бригади (СНБ) наразі заморожені, а громадянам США та юридичним особам заборонено вступати з ними у фінансову діяльність.

За даними Мінфіну США, Лопес Мієра та Спеціальна національна бригада причетні до зникнення понад сотні учасників протесту та щонайменше однієї загибелі.

Санкції ввели відповідно до Магнітського акту, який дозволяє президенту США заморожувати активи та майно людей із санкційного списку на своїй території.

«Це лише початок – США запроваджуватимуть санкції проти осіб, відповідальних за гноблення кубинського народу», – заявив президент США Джозеф Байден.

Зазначимо, що багатотисячні акції протесту проти комуністичного уряду на Кабу розпочалися ще 11 липня. Вони вийшли на вулиці проти економічної, продовольчої та соціальної кризи. Це найбільші антиурядові протести на Кубі за останні десять років.