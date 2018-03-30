США закликали Україну терміново скасувати е-декларування для громадських активістів

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:11300

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У Держдепі США наполягають на тому, що система декларування активів в Україні має працювати для притягнення державних посадових осіб до відповідальності, а не створювати непотрібний тягар або тиск на громадянське суспільство. Тому рекомендують Україні скасувати вимогу щодо е-декларування для активістів та членів неурядових організацій, йдеться у заяві представниці Держдепартаменту США Ґезер Науерт.

«Цей каральний закон стосується тих самих людей, які прагнуть підвищити прозорість і підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану і прагнення українського народу до демократичної країни, що керується верховенством закону», – йдеться у заяві.

Тому США «наполегливо рекомендують уряду України скасувати закон, який вимагає розкривати активи учасників громадянського суспільства і міжнародних членів наглядових рад державних підприємств».

США закликають терміново скасувати цю вимогу закону, а поки цього не зроблено, надати тимчасову амністію для тих осіб, які не подадуть декларації у встановлені терміни.

Нагадаємо, подача е-декларацій за 2017 рік почалася у січні і завершується 1 квітня. Тобто з 2 квітня громадських активістів, які не задекларували свої доходи, можна буде притягати до кримінальної відповідальності.

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