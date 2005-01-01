ДФС анонсувала програмне забезпечення для автоматичного заповнення е-декларацій

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 19:129960

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ДФС анонсувала програмне забезпечення для автоматичного заповнення е-декларацій
фото ілюстративне / ТСН
ПЗ автоматично імпортуватиме дані особи з усіх доступних реєстрів

Державна фіскальна служба України готує пакет програмного забезпечення для автоматичного заповнення е-декларацій. Про це повідомив в. о. голови ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook.

Програмне забезпечення, розробка якого завершується найближчим часом, буде автоматично імпортувати дані з усіх доступних реєстрів - інформація про доходи, майно, нерухомість та автотранспорт буде розміщена у формі декларації без участі людини.

Все, що залишиться зробити співробітникові - накласти цифровий підпис або внести в автоматично заповнену форму необхідні уточнення.

«Новий технологічний підхід до електронного декларування повинен зменшити спокусу щось приховати і одночасно дозволить людям ставитися до цього щорічного процесу спокійніше», - заявив Продан.

Як відомо, період подання електронних декларацій за 2017 рік завершується 1 квітня.

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